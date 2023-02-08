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18:04, 8 февраля 2023Забота о себе

Психолог объяснила склонность мужчин выбирать партнерш одного типажа

Психолог Воронова: в мужей-тиранов могут вырастать и залюбленные, и забитые мальчики

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

И залюбленные матерями, и забитые в детстве мальчики могут вырастать в итоге в мужей-тиранов, предупредила психолог Инна Воронова. О влиянии материнского воспитания на склонность мужчин выбирать партнерш и отношения в их семьях она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Вороновой, мужчины считают нормальной ту модель поведения в семье, которую наблюдали в раннем детстве. Если к мальчику относились плохо, уделяли ему мало внимания, у него в жизни не было тесного контакта с матерью и другими «значимыми» женщинами, то он предпочтет один из трех типажей. У него будет либо женщина с характером, совершенно не похожим на характер его матери, либо женщина-абьюзерша, напоминающая его мать, либо слабая женщина, за счет которой он сможет самоутверждаться.

Воронова предупредила, что мужчина может стать тираном и у матери, которая его слишком сильно любила. В этом случае он станет искать женщин, которые будут им восторгаться. «И если этого не происходит, он может так же превратиться в домашнего тирана, либо продолжить поиск новых восторженных поклонниц», — объяснила психолог.

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Александра Лисица
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