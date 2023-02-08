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05:35, 8 февраля 2023Мир

Отсутствие министра труда во время речи Байдена объяснили вопросом безопасности

Белый дом: министр труда отсутствовал во время речи Байдена по соображениям безопасности

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Отсутствие министра труда США во время речи американского президента Джо Байдена объяснили вопросом безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что практика перевода одного из представителей руководства США под надежную охрану за пределами Вашингтона на период выступления президента перед конгрессменами существует уже много лет. Такая мера предосторожности должна уберечь вертикаль власти в случае «катастрофической атаки» или крупного ЧП. Из тех же соображений зачастую отсутствуют и некоторые законодатели.

На оглашении ежегодного послания президента «О положении страны», в ходе которого глава государства обозначает направления своей внешней и внутренней политики, присутствуют почти все члены кабмина, включая вице-президента Камалу Харрис, конгрессмены Палаты представителей и Сената, а также члены Верховного суда США.

Ранее Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил о готовности работать с Китаем.

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Марина Совина
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