Байден заявил о готовности работать с Китаем

Байден: США готовы работать с КНР, но не оставят без ответа посягательства на суверенитет

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил о готовности работать с Китаем. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

При этом американский лидер заявил, что Вашингтон не оставит без ответа посягательства на суверенитет.

«Не сомневайтесь, что, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать ради защиты своей страны, что мы и дали понять на прошлой неделе», — сказал американский лидер.

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны Китая для разговора о ситуации со сбитым китайским аэростатом, однако запрос был отклонен Пекином.

4 февраля Соединенные Штаты сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.