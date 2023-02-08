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15:28, 8 февраля 2023Путешествия

Крупнейшая авиакомпания Турции приготовилась вывезти людей из зон землетрясения

Turkish Airlines эвакуирует 8 февраля 30 тысяч человек из зон землетрясения

Фото: Murad Sezer / Reuters

Национальная авиакомпания Турции Turkish Airlines в среду, 8 февраля, планирует вывезти 30 тысяч человек из зон землетрясения. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель крупнейшей авиакомпании Турции Яхья Устюн сообщил, что перевозчик готовится к новым эвакуационным рейсам из зон бедствия.

«Вчера мы перевезли 19 050 человек, а сегодня планируем эвакуировать 30 000 человек. Мы просим наших граждан спокойно ожидать своей очереди в аэропортах», — сообщил он.

Ранее в феврале Turkish Airlines объявила в Twitter, что все билеты из Аданы, Диярбакыра, Шанлыурфы и Элязыга в Стамбул с вылетами до 13 февраля будут продаваться по цене 100 турецких лир.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже достигло 10 тысяч человек.

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Дарья Рыбак
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