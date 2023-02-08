Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:31, 8 февраля 2023Ценности

Мошенница Анна Делви снялась в рекламе Alexander Wang

Аферистка Анна Делви снялась в новой рекламе Alexander Wang в честь Дня святого Валентина

Фото: Richard Drew / АР

Мошенница Анна Сорокина (более известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, стала героиней новой рекламной кампании люксового бренда Alexander Wang. Соответствующий пост появился на официальной странице компании в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летнюю аферистку сняли в ее квартире. На размещенных кадрах Анна запечатлена в плаще и туфлях на высоком каблуке красного цвета. Из аксессуаров на ней косынка на голове и колье. На ее ноге надет электронный браслет, который использует полиция для контроля за находящимся под домашним арестом.

Материалы по теме:
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
11 февраля 2022
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться» Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
20 февраля 2021

Известно, что преступница объявила о скором старте продаж новой коллекции Alexander Wang CUPID`S DOOR, созданной в честь Дня святого Валентина, который празднуется 14 февраля.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно, 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Более 7000 человек погибли в результате землетрясения в Турции
VK наградила победителей чемпионата по программированию VK Cup
Семья москвичей с двумя детьми оказалась под завалами в Турции
Очевидец описал разбор завалов на месте взрыва в доме под Тулой
Zoom решил провести массовые увольнения
Трое россиян готовили поджог военкомата и офиса «ЕР» в приграничной области
Медведчук заявил о «брошенной в огонь» Украине
Женщина пожаловалась в полицию на разбившего ей сердце возлюбленного
Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада
Появилось видео массовой драки с молотками в российской школе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.