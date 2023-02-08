Мошенница Анна Делви снялась в рекламе Alexander Wang

Аферистка Анна Делви снялась в новой рекламе Alexander Wang в честь Дня святого Валентина

Мошенница Анна Сорокина (более известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, стала героиней новой рекламной кампании люксового бренда Alexander Wang. Соответствующий пост появился на официальной странице компании в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летнюю аферистку сняли в ее квартире. На размещенных кадрах Анна запечатлена в плаще и туфлях на высоком каблуке красного цвета. Из аксессуаров на ней косынка на голове и колье. На ее ноге надет электронный браслет, который использует полиция для контроля за находящимся под домашним арестом.

Известно, что преступница объявила о скором старте продаж новой коллекции Alexander Wang CUPID`S DOOR, созданной в честь Дня святого Валентина, который празднуется 14 февраля.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно, 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.