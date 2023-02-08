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16:16, 8 февраля 2023Россия

Россиянки устроили драку в магазине и попали на видео

В Башкирии две женщины устроили драку в магазине и попали на видео

В Уфе две девушки устроили драку в магазине. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись публикует МВД Башкирии в Telegram-канале.

По данным МВД, конфликт между россиянками произошел 24 января. Сначала словесная перепалка переросла в потасовку, а затем нападавшая выхватила мобильный телефон оппонентки и сбежала.

На опубликованном видео показано, как одна женщина валит другую на пол и пинает ногой, предположительно, по голове. В полиции уточнили, что на кадрах — две девушки 27 и 20 лет. Пострадавшая написала заявление.

8 февраля стало известно, что нарушительницу задержали. Ею оказалась ранее судимая 20-летняя жительница Уфы.

«Девушка была задержана у себя дома. Стражам порядка она рассказала, что причину конфликта не помнит, похищенный телефон она якобы выкинула», — говорится в заявлении МВД.

Евгения Куликова
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