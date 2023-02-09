Трое сотрудников российской колонии получили сроки за пытки осужденного

Трое сотрудников иркутской колонии получили по пять лет за пытки осужденного Бакиева

Трое сотрудников иркутской исправительной колонии № 6 получили по пять лет лишения свободы по делу о пытках осужденного Тахиржона Бакиева. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Россиян признали виновными по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий») УК РФ. Их также на полтора года лишили права занимать должности на государственной службе.

Об избиениях Бакиева стало известно в 2021 году, когда его обнаружили проверяющие из Москвы. Как уточнила «Ленте.ру» правозащитница Ева Меркачева, до этого заключенного с разрывами внутренних органов скрывали под кроватью. Позже Бакиев рассказал, что сокамерники спровоцировали с ним конфликт и порвали Коран, а когда он обратился к сотрудникам колонии за помощью, то был связан скотчем и отправлен обратно в камеру. Там Бакиева избили и изнасиловали.

19 января сообщалось, что в Калмыкии задержали пятерых сотрудников колонии по подозрению в избиении заключенных.