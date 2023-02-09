Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео

В США 14-летний мальчик впервые отправился на родео, был сброшен быком и скончался

В штате Северная Каролина, США, бык убил 14-летнего Денима Брэдшоу во время родео. Об этом сообщает Winston-Salem Journal.

Мальчик впервые отправился на арену, чтобы принять участие в родео. Он запрыгнул на быка и начал скакать на нем. Спустя несколько мгновений разъяренное животное сбросило наездника на землю и начало топтать его на глазах у присутствующих. Мальчик потерял сознание.

Прибывшие на помощь парамедики попытались реанимировать пострадавшего и срочно доставили его в больницу. Несмотря на усилия врачей, Брэдшоу скончался от остановки сердца.

Мать погибшего, Шеннон Боуман, написала в социальной сети, что гордится его храбростью и мужеством. Она добавила, что мальчик всегда мечтал заниматься верховой ездой на быках, но никто не ожидал, что первое родео станет для него последним. «Мой маленький ковбой, я всегда буду любить тебя и скучать по тебе. Я знаю, что Бог позаботится о тебе», — пишет она.

Ранее сообщалось, что в США бык во время родео напал на зрительницу и таким образом помог ей узнать о смертельно опасном заболевании. Женщина отделалась синяками и ссадинами.

