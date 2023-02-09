В Сирии рассказали об отсутствии помощи от Европы и США после землетрясения

Офис Асада: после землетрясения Запад отправил поддержку только террористам в Сирии

Западные страны не оказывают помощь после землетрясения правительству Сирии, они избирательно направляют поддержку только на контролируемые террористами и оппозицией территории, рассказала советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан, передает телеканал Sky News.

По ее словам, Запад волнуют только определенные районы в Сирии, где находятся «Белые каски». «Но они не переживают о тех районах, в которых живут большинство сирийцев... Правда в том, что США и Европа защищают только "Белые каски"», — подчеркнула представитель офиса Асада.

Она добавила, что большая часть денег и все оборудование из Европы и США было направлено в Турцию. «Ничего Сирии от Европы, совсем», — указала она на отсутствие помощи от Запада.

Ранее стало известно, что число погибших в Сирии и Турции превысило 11 тысяч человек. В Турции жертвами землетрясения стали 9057, ранения получили 52 979 человек.