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19:08, 8 февраля 2023Мир

Число погибших при землетрясении в Турции превысило девять тысяч

Президент Турции Эрдоган: в результате землетрясений в стране погибли 9057 человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв прошедших в стране землетрясений превысило девять тысяч. Его слова приводит TRT Haber.

В ходе выступления в городе Хатай глава государства заявил, что число погибших достигло 9057, ранения получили 52 979 человек. Кроме того, в результате землетрясения разрушено 6444 здания.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ставит цель устранить последствия землетрясения в течение года. На начальном этапе власти выделят десять тысяч лир (около 530 долларов) каждой пострадавшей семье.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане. По всей стране объявлен общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, он продлится до 12 февраля включительно.

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Варвара Кошечкина
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