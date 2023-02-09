В Кремле высказались о публикации «разговора Путина с Плотницким»

Представитель Путина Песков не подтвердил достоверность выложенной «беседы с Плотницким»

В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность публикаций, в которых приводится аудиозапись якобы имевшего место разговора президента России Владимира Путина с бывшим главой Луганской народной республики (ЛНР) Игорем Плотницким. Так о публикации высказался официальный представитель Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что в опубликованном фрагменте «разговора Путина с Плотницким» нет ни слова про вооружения.

«Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в которой ни слова не говорится ни о каких [поставленных] вооружениях, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим», — заявил пресс-секретарь президента.

В появившейся аудиозаписи человек, представленный как Владимир Путин интересуется делами человека, представленного как Игорь Плотницкий, желает ему доброго вечера и спрашивает о ситуации в ЛНР, после чего обещает проработать вопрос личной встречи.

Эта аудиозапись использовалась в Гааге как подтверждение причастности России к событиями на юго-востоке Украины, в частности, к инциденту со сбитым малайзийским MH-17.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В авиакатастрофе погибло 298 человек из десяти стран. Игорь Плотницкий занимал пост главы ЛНР с 2014 по 2017 годы. Он покинул эту должность в ноябре 2017-го по состоянию здоровья и уехал в Москву.