Названа вызывающая тяжелое похмелье закуска

Терапевт Чиркова: если закусывать алкоголь сладким, похмелье будет долгим и ярким

Похмелье может затянуться, если закусывать алкоголь сладкими продуктами, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Об этом она сообщила в беседе с News.ru.

По словам Чирковой, организм сперва будет перерабатывать сладкое, а после — этанол. Кроме того, она назвала и другую причину отказаться от десертов на закуску: это может привести к резкому набору веса.

«Во-первых, каждая конфетка останется на боках, потому что алкоголь стимулирует выработку инсулина, во-вторых, похмелье будет более долгим, тяжелым и ярким, потому что организм сначала будет разбираться с пирожными и только потом возьмется дезактивировать этанол», — рассказала она.

Ранее специалист по питанию Дмитрий Дюран предупредил, что похудению мешают алкогольные напитки. По его словам, чем крепче алкоголь, тем больше в нем калорий.