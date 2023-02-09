Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:06, 9 февраля 2023Забота о себе

Названа вызывающая тяжелое похмелье закуска

Терапевт Чиркова: если закусывать алкоголь сладким, похмелье будет долгим и ярким

Фото: Shutterstock

Похмелье может затянуться, если закусывать алкоголь сладкими продуктами, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Об этом она сообщила в беседе с News.ru.

По словам Чирковой, организм сперва будет перерабатывать сладкое, а после — этанол. Кроме того, она назвала и другую причину отказаться от десертов на закуску: это может привести к резкому набору веса.

«Во-первых, каждая конфетка останется на боках, потому что алкоголь стимулирует выработку инсулина, во-вторых, похмелье будет более долгим, тяжелым и ярким, потому что организм сначала будет разбираться с пирожными и только потом возьмется дезактивировать этанол», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Ранее специалист по питанию Дмитрий Дюран предупредил, что похудению мешают алкогольные напитки. По его словам, чем крепче алкоголь, тем больше в нем калорий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения
Россия покажет в Индии Су-57Э и Су-75
Умер трехкратный лауреат премии «Оскар» и автор хита Magic Moments Берт Бакарак
Путин оценил преодоление трудностей в экономике
Дизайнер перечислил варианты отделки стен без снятия старого покрытия
Трех беременных россиянок допросили в аэропорту Аргентины и не пустили в страну
Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием
Раскрыты опасные последствия мытья головы раз в неделю
Зеленский обсудил в Лондоне поставки оружия Киеву
Российскому подростку огласили приговор за подготовку теракта в школе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.