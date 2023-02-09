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10:21, 9 февраля 2023Мир

Немецкие власти раскритиковали после данных о связи США с «Северными потоками»

Немецкий политик Вагенкнехт раскритиковала власти ФРГ после данных о «Северных потоках»

Фото: Christian Mang / Reuters

Немецкие власти раскритиковали после данных о возможной связи США со взрывами на «Северных потоках». Об этом высказалась бывший лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в своем Twitter.

Помимо этого, она задалась вопросом, чьи интересы на самом деле представляет правительство Германии.

Ранее власти ФРГ призвали расследовать причастность США к чрезвычайным происшествиям на «Северных потоках».

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Варвара Кошечкина
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