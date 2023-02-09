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00:18, 9 февраля 2023Мир

Власти ФРГ призвали расследовать причастность США к ЧП на «Северных потоках»

ФРГ призвали расследовать причастность США к ЧП на «Северных потоках» после статьи Херша

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Правительству ФРГ стоит расследовать подозрение о причастности США к чрезвычайным происшествиям (ЧП) на «Северных потоках» после статьи лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша на эту тему, заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в Twitter.

«Он ссылается на "источник, непосредственно осведомленный об оперативном планировании". Федеральное правительство должно расследовать это подозрение», — призвал представитель властей.

Херш обвинил Вашингтон в организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Журналист заявил, что американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводы. В материале Херш также указал, что США опасались: Германия не захочет предоставлять помощь Украине из-за работы «Северных потоков».

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Марина Совина
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