Болгария наложит вето на санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики

Президент Болгарии Радев: София наложит вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ

В случае, если в десятом пакете санкций ЕС окажется российская ядерная энергетика, София наложит вето на эти рестрикции из-за негативных последствий для собственной энергетики. Это гарантировал президент Болгарии Румен Радев, сообщает радио BNR.

«Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против РФ в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето», — заверил болгарский лидер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт наложит вето на санкции Европейского союза (ЕС) против ядерной энергетики России. Глава венгерского правительства подчеркнул, что кабмин не допустит введения ограничений, которые еще сильнее увеличат инфляцию в Венгрии. «Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», — пообещал он.

