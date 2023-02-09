Описан типичный покупатель дорогого жилья в России

Touch: дорогое жилье в России в основном покупают люди старше 40-45 лет

Высокобюджетное жилье в России в основном покупают люди старше 40-45 лет — на их долю приходится 70 процентов. К такому выводу пришли аналитики компании Touch в своем исследовании, пишут «Известия».

Чаще всего, по данным специалистов, подобные клиенты вносят всю сумму сразу или делают крупный первоначальный взнос по ипотеке. Управляющий партнер Touch Сергей Шиферсон отметил, что в большинстве случаев, когда элитное жилье приобретают россияне младше 35 лет, средства на покупку недвижимости или первоначальный взнос по кредиту им предоставляют родители.

По словам специалиста, люди старше 40 лет выбирают жилье осознанно, не соглашаясь на такие предложения, как ипотека от застройщиков по околонулевой ставке, которая повышает цену лота. Внимание при выборе жилья эта категория граждан уделяет удобной инфраструктуре и социально-культурной среде района, качественной дизайнерской отделке и достаточному количеству машино-мест.

«У взрослого покупателя нет ни времени, ни желания долго ждать готовности очередного масштабного проекта, а потом еще тратить силы на ремонт», — пояснил Шиферсон и добавил, что по этой причине такие покупатели часто уходят на вторичный рынок.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Москве. По данным Intermark Real Estate, за такой лот придется заплатить семь миллиардов рублей. Однако купить лот будет непросто — он предлагается в закрытых продажах и доступен только через ограниченный пул агентств недвижимости.