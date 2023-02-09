Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:50, 9 февраля 2023Среда обитания

Описан типичный покупатель дорогого жилья в России

Touch: дорогое жилье в России в основном покупают люди старше 40-45 лет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Высокобюджетное жилье в России в основном покупают люди старше 40-45 лет — на их долю приходится 70 процентов. К такому выводу пришли аналитики компании Touch в своем исследовании, пишут «Известия».

Чаще всего, по данным специалистов, подобные клиенты вносят всю сумму сразу или делают крупный первоначальный взнос по ипотеке. Управляющий партнер Touch Сергей Шиферсон отметил, что в большинстве случаев, когда элитное жилье приобретают россияне младше 35 лет, средства на покупку недвижимости или первоначальный взнос по кредиту им предоставляют родители.

По словам специалиста, люди старше 40 лет выбирают жилье осознанно, не соглашаясь на такие предложения, как ипотека от застройщиков по околонулевой ставке, которая повышает цену лота. Внимание при выборе жилья эта категория граждан уделяет удобной инфраструктуре и социально-культурной среде района, качественной дизайнерской отделке и достаточному количеству машино-мест.

«У взрослого покупателя нет ни времени, ни желания долго ждать готовности очередного масштабного проекта, а потом еще тратить силы на ремонт», — пояснил Шиферсон и добавил, что по этой причине такие покупатели часто уходят на вторичный рынок.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Москве. По данным Intermark Real Estate, за такой лот придется заплатить семь миллиардов рублей. Однако купить лот будет непросто — он предлагается в закрытых продажах и доступен только через ограниченный пул агентств недвижимости.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о решении вопроса о передаче Украине истребителей
Зеленский обвинил Россию в намерении «разрушить» Молдавию
Дуров стал самым влиятельным человеком Дубая
Чешский хоккеист удалил фото с Овечкиным из-за критики
Премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому
Двоих россиян задержали по делу об обрушении подъезда в Новосибирске
Обвиняемый в убийстве XXXTentacion рассказал о событиях перед преступлением
Создан предотвращающий возникновение аллергии препарат
Описан типичный покупатель дорогого жилья в России
Названо препятствие в поставках Украине американских истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.