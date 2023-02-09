В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов

Минобрнауки предложило ввести налоговый вычет по образовательным кредитам с господдержкой

Минобрнауки предложило ввести в России новый тип налогового вычета — для студентов, взявших образовательный кредит с господдержкой. Эту опцию учащимся предполагается обеспечить наряду с уже существующим вычетом на обучение. Документ с соответствующими поправками в Налоговый кодекс, разработанными ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На налоговый вычет — то есть возврат ранее уплаченного НДФЛ — студент сможет рассчитывать при выполнении трех условий. Он должен подтвердить, что оплатил обучение, иметь кредит в банке, который участвует в программе господдержки, а его учебное заведение должно иметь лицензию на образовательную деятельность.

Максимальную сумму расходов, для которой будет доступен вычет, предлагается ограничить 200 тысячами рублей в год. Соответственно, заемщик сможет вернуть 26 тысяч рублей (13 процентов с максимальной суммы) при условии, что он уплатил в бюджет НДФЛ на эту сумму.

Сейчас в России существует возможность получить налоговый вычет за платное обучение (свое или ближайших родственников): например, в вузе, автошколе или курсах в учреждении, которое имеет право (лицензию) заниматься образованием. Максимальная сумма расходов этом случае установлен на уровне 120 тысяч рублей в год (вернуть можно до 15,6 тысячи рублей).

Кредит на образование с господдержкой выдается под 17,58 процента годовых, следует из данных на сайте «Сбера», который участвует в программе. Из них государство оплачивает за заемщика 14,58 процента, и последнему остается начислить банку 3 процента. Весь срок обучения и еще 9 месяцев после заемщик платит только проценты — сам кредит он должен вернуть в течение 15 лет после выпуска. Однако, даже на такие условия соглашается лишь небольшое число россиян. Как подсчитал Frank Media на основе данных Национального рейтингового агентства (НРА), в 2021 году было выдано всего около 25,8 тысячи таких кредитов.