Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:09, 9 февраля 2023Экономика

В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов

Минобрнауки предложило ввести налоговый вычет по образовательным кредитам с господдержкой

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Минобрнауки предложило ввести в России новый тип налогового вычета — для студентов, взявших образовательный кредит с господдержкой. Эту опцию учащимся предполагается обеспечить наряду с уже существующим вычетом на обучение. Документ с соответствующими поправками в Налоговый кодекс, разработанными ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

На налоговый вычет — то есть возврат ранее уплаченного НДФЛ — студент сможет рассчитывать при выполнении трех условий. Он должен подтвердить, что оплатил обучение, иметь кредит в банке, который участвует в программе господдержки, а его учебное заведение должно иметь лицензию на образовательную деятельность. 

Максимальную сумму расходов, для которой будет доступен вычет, предлагается ограничить 200 тысячами рублей в год. Соответственно, заемщик сможет вернуть 26 тысяч рублей (13 процентов с максимальной суммы) при условии, что он уплатил в бюджет НДФЛ на эту сумму. 

Сейчас в России существует возможность получить налоговый вычет за платное обучение (свое или ближайших родственников): например, в вузе, автошколе или курсах в учреждении, которое имеет право (лицензию) заниматься образованием. Максимальная сумма расходов этом случае установлен на уровне 120 тысяч рублей в год (вернуть можно до 15,6 тысячи рублей).

Кредит на образование с господдержкой выдается под 17,58 процента годовых, следует из данных на сайте «Сбера», который участвует в программе. Из них государство оплачивает за заемщика 14,58 процента, и последнему остается начислить банку 3 процента. Весь срок обучения и еще 9 месяцев после заемщик платит только проценты — сам кредит он должен вернуть в течение 15 лет после выпуска. Однако, даже на такие условия соглашается лишь небольшое число россиян. Как подсчитал Frank Media на основе данных Национального рейтингового агентства (НРА), в 2021 году было выдано всего около 25,8 тысячи таких кредитов. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Глава JPMorgan назвал заявления о победе над инфляцией преждевременными
Шансы Байдена переизбраться на второй срок оценили
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде Zara
Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине
Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео
Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина
Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»
При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.