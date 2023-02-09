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13:33, 9 февраля 2023Экономика

ЦБ предупредил россиян о мошеннической схеме с высокой доходностью

Центробанк предупредил россиян о мошеннической схеме с высокой доходностью

Фото: Алексей Иванов / Телеканал «Звезда» / Globallookpress.com

Мошенники в прошлом году начали чаще обманывать россиян, обещая способы почасового заработка с высоким доходом. Об этом предупредил в разговоре с РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка (ЦБ) Валерий Лях.

Такую схему использовали почти десять процентов финансовых пирамид, отметил он. «"Почасовики" могут предлагать просто заоблачную доходность — до 900 процентов в час. Но такие проекты не рассчитаны на длительное существование», — сказал он.

По словам Ляха, чаще всего использовалась легенда с заработками на арбитраже между биржевыми рынками при помощи высокочастотных роботов. Второй способ — размещение информации о «хайп-проектах» на «рейтинговых» сайтах, где якобы публикуется независимая оценка различных псевдофинансовых компаний.

Россияне в среднем отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей в 2022 году, сказал Лях. Потери от вложений в финансовые пирамиды составили около пяти-шести миллиардов рублей. При этом общие потери россиян от деятельности нелегалов и пирамид снизились на 30-35 процентов по сравнению с 2021 годом.

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Платон Щукин
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