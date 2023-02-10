Под Херсоном задержали мужчину за изготовление оружия и присвоение бронетехники

Житель Херсонской области нашел разобранную бронемашину и спрятал в лесу

В Херсонской области 47-летний местный житель изготавливал оружие и присвоил разобранную военную технику. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина из села Бабенково переделал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами. Кроме того, поступила информация, что он спрятал разукомплектованную бронемашину. Когда фигуранта задержали, он признался в содеянном и показал полицейским боевую машину десанта (БМД), которая стояла в лесу под ветками. Выяснилось, что гражданин нашел разобранную технику, зацепил за трактор и вывез в лес. На кадрах он дает показания.

Сейчас решается вопрос о квалификации его действий с точки зрения законодательства.

Ранее стало известно, что под Херсоном полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами в карьере и лесу.