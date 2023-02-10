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15:25, 10 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 10 февраля

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 10 февраля. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки российская армия уничтожила более 70 украинских военных на купянском направлении. На донецком направлении потери противника составили до 125 человек.

Также Вооруженные силы России уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Угледара. Удалось разбить два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе Славянска и Артемовска Донецкой народной республики.

Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 12 украинских беспилотников и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 дронов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Сергей Истомин
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