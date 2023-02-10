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11:01, 10 февраля 2023Экономика

В Госдуме объяснил рост количества финансовых мошенников в России

Депутат Арефьев связал рост количества финансовых мошенников с уровнем жизни

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На данный момент не планируется новых законодательств инициатив для борьбы с финансовыми мошенниками, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, отметив что рост таких преступлений объясняется падением уровня жизни. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» информацию Центробанка о том что в России количество мошеннических организаций выросло на 85%.

К сожалению, никто ничего (законодательных инициатив по борьбе с финансовым мошенничеством. — прим. «Ленты.ру») не планирует и пока никто не обеспокоен

Николай Арефьевпервый зампред комитета Госдумы по экономической политике

«Уровень жизни упал из-за инфляции, которая составила 12%, из-за того, что на 13% подняли жилищно-коммунальные платежи, из-за продовольственной инфляции которая зашкаливает за 20%. Именно поэтому такое мошенничество, которое было и раньше, сейчас увеличилось (...) Надо повышать уровень жизни населения, который упал», — считает депутат.

Он также назвал важным фактором процветания финансового мошенничества недостаточный уровень экономической грамотности у россиян.

«С одной стороны, уровень финансовой грамотности действительно не очень достаточный, с другой стороны, у таких организаций очень лестная реклама. Люди, которые не разбираются в таких махинациях, очень легко клюют на уловки мошенников. Люди видят заманчивые предложения, и у них списываются деньги со счетов. Финансовая грамотность, конечно, невысока, но и мошенники у нас очень грамотные», — добавил парламентарий.

Ранее Центробанк сообщил, что в 2022 году в России количество мошеннических организаций выросло на 85%. Как сообщил регулятор, количество таких компаний достигло почти пяти тысяч, из которых две тысячи финансовых пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 1,4 раза больше) и 1,7 тысячи черных кредиторов (в 1,8 раза больше). Уточняется, что практически все организации обнаруживали жертв мошенничества в интернете.

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Кирилл Садовский
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