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12:14, 10 февраля 2023Мир

В Турции изменили дату встречи по газовому хабу

Минэнерго сообщило о переносе встречи по газовому хабу в Стамбуле из-за землетрясения

Фото: Osman Orsal / Reuters

В Турции изменили дату встречи по газовому хабу. Об этом сообщил РИА Новости источник в Минэнерго страны.

«Как вам известно, Турцию настигло большое горе, министр с сотрудниками в зоне землетрясения. Так как осталось буквально несколько дней, встреча перенесена, скорее всего, на несколько недель», — передал источник агентства.

Отмечается, что стамбульский газовый саммит назначен на 22 марта.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

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Анастасия Заикина
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