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17:57, 10 февраля 2023Силовые структуры

Двое российских военных получили срок за отказ выполнять приказ в зоне СВО

В Севастополе суд вынес приговор двум военным за отказ выполнять приказ в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Гарнизонный военный суд Севастополя вынес приговор двум российским военнослужащим за отказ выполнять приказ в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Старший прапорщик Котов и рядовой-однофамилец из Белогорского гарнизона Амурской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 332 УК РФ («Неисполнение приказа»). Они получили наказание в виде лишения свободы сроком от трех лет и четырех месяцев до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима. Один из фигурантов лишен звания старшего прапорщика.

Известно, что военные находились на службе в Херсонской области. 26 сентября 2022 года они получили приказ на удержание занятых рубежей в батальонных районах обороны, чтобы не допустить прорыв противника. Опасаясь за свою жизнь, Котовы отказались исполнять приказ, чем причинили значительный вред интересам службы, подорвали воинскую дисциплину и увеличили военную нагрузку на сослуживцев.

Подсудимые частично признали свою вину.

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Любовь Ширижик
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