Выжившая при обрушении дома в Новосибирске описала первые секунды после взрыва

Жительница Новосибирска рассказала, что после взрыва загорелись сразу четыре квартиры

В Новосибирске в момент взрыва в пятиэтажке загорелись сразу четыре квартиры. Об этом жительница обрушившегося подъезда Ольга рассказала РЕН ТВ.

«Сразу загорелись четыре квартиры, пылать начали все. По стояку. Я была дома, вылазила потом через балкон. Меня вытаскивали спасатели», — описала первые секунды после взрыва выжившая женщина.

По ее словам, в момент взрыва она находилась в квартире на третьем этаже. Россиянка не пострадала, но ее дочь и внук находятся в реанимации, поскольку они находились близко к эпицентру взрыва.

После обрушения спасатели эвакуировали Ольгу через балкон. Пока ей не удалось пообщаться с госпитализированными родственниками.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке по Линейной улице в Новосибирске 9 февраля. В результате взрыва частично обрушились два подъезда. По последним данным, 13 человек погибли.

Региональные власти назвали основной версией взрыва нарушение правил эксплуатации газового оборудования. 10 февраля объявлено в Новосибирской области днем траура.

10 февраля суд отправил в СИЗО мужчину и женщину, которые, по версии следствия, производили обслуживание газовых плит в доме, в котором прогремел взрыв.

Это был второй за двое суток случай взрыва газа в России. 8 февраля взрыв газа произошел в Тульской области, тогда погибли восемь человек. Ранее еще один взрыв газа произошел в Нижневартовске, в результате чего погибли 10 человек, среди них четверо детей. Позже местные власти приняли решение снести частично обрушившийся дом.