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23:03, 10 февраля 2023Мир

В Госдепе оценили угрозу для Молдавии и Румынии со стороны России

В Госдепе не увидели военной угрозы Молдавии и Румынии со стороны России

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель оценил военную угрозу для Молдавии и Румынии со стороны России. Его слова приводит РИА Новости.

«Прямой военной угрозы Молдавии и Румынии Россия не представляет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Минобороны Румынии опровергло вхождение российских ракет в воздушное пространство страны. По информации военных, версия, согласно которой Румыния являлась промежуточной точкой курса ракеты «Калибр», запущенной с одного из кораблей Черноморского флота России, не подтвердилась.

В Бричанском районе Молдавии также были найдены обломки ракеты. В связи с этим Кишинев запросил у союзников комплексы противовоздушной обороны.

Марина Совина
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