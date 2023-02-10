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01:00, 10 февраля 2023Ценности

57-летняя модель показала фигуру в бикини

57-летняя модель Паулина Поризкова показала фигуру в бикини на пляже и порадовала фанатов

Фото: @paulinapozrizkov

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала подтянутую фигуру на откровенном видео и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В размещенном ролике 57-летняя знаменитость позирует на пляже, стоя в воде. На ней надето бикини красного цвета на завязках. Также видно, что на время съемки Поризкова решила отказаться от макияжа, распустив при этом волосы. «(...) люби свое тело и делай для этого все возможное», — подписала манекенщица публикацию.

Поклонники восхитились моложавой внешностью Поризковой, о чем принялись писать в комментариях под постом, набравшим более 24 тысяч лайков. «Ты такая красивая! Я хотела бы иметь такое же тело, как у тебя. Жаль, что я не родилась такой же красивой», «Красивое тело и душа. Спасибо тебе за то, что ты есть, Паулина», «Вау! Ты выглядишь потрясающе», «Королева пляжа», «Нужно красиво стареть в здоровом теле — и ты учишь нас этому», — высказывались они.

В сентябре 2022 года Паулина Поризкова также опубликовала фото в белье и пожаловалась на старение. Манекенщица позировала перед камерой в боди черного цвета, оформленном прозрачными вставками на спине и бедрах. Фотограф запечатлел модель в зеркале, когда она красила губы.

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Мария Винар
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