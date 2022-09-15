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57-летняя модель снялась в белье и вновь пожаловалась на старение

Модель Паулина Поризкова снялась в белье и возмутилась комментариями мужчин о ее теле
Паулина Поризкова

Паулина Поризкова. Фото: @paulinaporizkov

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала тело в белье и вновь пожаловалась на старение. Соответствующим снимком и размышлениями она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 57-летняя манекенщица снялась в боди черного цвета, оформленном прозрачными вставками на спине и бедрах. При этом фотограф запечатлел ее в зеркале, когда она красила губы помадой.

«Женщину определенного возраста часто называют элегантной. Стильной. Даже красивой. Такие комментарии от мужчин получает только женщина в возрасте, когда она выставляет напоказ свое тело. Почему мы, пожилые женщины, не можем быть соблазнительными?» — возмутилась знаменитость.

Фанаты, в свою очередь, восхитились внешним видом звезды и согласились с ее мнением, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая собрала более 58 тысяч лайков. «Сексуальность — это то самое слово», «Никогда не скрывай свое тело», «Твоя сексуальность и твоя невероятная сила способны изменить устаревшие правила», «Ты вдохновляешь! Прямо в точку! Старение может выглядеть по-разному», «Согласна полностью с каждым словом», — высказывались они.

Ранее в сентябре Паулина Поризкова показала тело в бикини на фото без ретуши. На размещенном снимке манекенщица позировала в полный рост на открытой веранде. На ней был надет купальник с леопардовым принтом, состоящий из топа с завязками и стрингов.

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Мария Винар
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