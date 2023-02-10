В Госдуме усомнились в намерении Украины сдержать обещание об ударах по России

Депутат Затулин: Украина не сдержит данное западным странам обещание об ударах по России

Зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин усомнился в намерении Украины сдержать обещание Западу по поводу ударов по России. Об этом он заявил изданию Ura.ru.

Депутат назвал лицемерием заверения украинских властей, что они не собираются наносить удары по территории России из поставляемого им западными странами оружия. Помимо того, что западные лидеры отказываются признавать Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР), а также Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями, они также считают Крым частью Украины, отметил Затулин.

По его словам, обещания Украины нацелены на граждан стран, правительство которых передает Киеву вооружения. «На самом деле всем прекрасно понятно, что это является попыткой дезориентировать общественное мнение в собственных странах, чтобы оно не беспокоилось по поводу возможных последствий», — заявил депутат.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил о достижении консенсуса с президентом Украины Владимиром Зеленским об отказе от ударов по территории России из западного оружия. Согласно договоренности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применять оружие только на территории своей страны.