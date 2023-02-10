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19:13, 10 февраля 2023Бывший СССР

Шойгу созвонился с главой Минобороны Армении

Минобороны России сообщило о телефонном разговоре Шойгу и главы военного ведомства Армении

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

«B ходе разговора главы оборонных ведомств обсудили состояние региональной безопасности, а также актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества», — сказано в публикации.

Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван предоставил Баку свои предложения по мирному соглашению. По его словам, встреча с азербайджанской стороной должна была состояться в декабре прошлого года в Москве, однако она была отменена.

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Алевтина Запольская
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