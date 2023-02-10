Минобороны раскрыло стоимость комплекта новой формы для участников СВО

Минобороны России: цена комплекта новой формы для участников СВО составит 10 тысяч рублей

Стоимость комплекта новой формы компании «Гардарика» для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), составит чуть более 10 тысяч рублей. Об этом РБК заявили в вещевой службе Минобороны.

При этом, по словам Минобороны, «Гардарика» будет заниматься лишь пошивом летних комплектов формы.

«Одной из привлеченных компаний является "Гардарика", которая производит 10 тысяч комплектов летнего обмундирования. При этом контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией "Гардарика", составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп.» — ответили в оборонном ведомстве на запрос РБК.

При этом, как сообщал РБК, на сайте «Гардарики» цена одного комплекта достигала 140 тысяч рублей. Telegram-канал «Война с фейками» заявлял, что в войска будет поставляться другая форма, стоимость которой ниже.

Разработчик формы сообщал, что летний комплект одежды, одобренный Министерством обороны России, разрабатывался около двух лет. В него входят тактическая куртка из хлопкополиэфирной ткани, брюки, боевая рубашка и кепка. В брюках предусмотрена возможность регулировки высоты колена, в них вставляются наколенники из неопрена, а в набедренных карманах расположены четыре автоматных рожка.