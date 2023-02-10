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11:28, 10 февраля 2023Среда обитания

Звезда «Триггера» рассказал о способе накопить на квартиру в Москве

Актер Владислав Тирон рассказал, что живет в Мытищах, чтобы накопить на квартиру в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российский актер, известный по роли в сериале «Триггер», Владислав Тирон рассказал, что живет в Подмосковье, чтобы накопить на квартиру в Москве. Своим способом заработать на жилье в столице он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Актер родился в Москве, однако сейчас проживает в Мытищах, где арендует квартиру. «Сейчас живу в Мытищах, потому что хочу накопить на квартиру, поэтому снимаю квартиру в Мытищах за 25 тысяч рублей. Ну и это относительно недалеко от Отрадного — района, где я вырос», — объяснил Тирон.

Звезда сериала также высказался по поводу отличия москвичей от жителей других городов, отметив, что люди в столице более приспособлены к жизни в быстром ритме. «Поэтому средний уровень скорости речи, скорости принятия решения, быстроты реакции на события в разы выше, чем во многих других городах, где ритм жизни поспокойнее», — добавил Тирон.

Ранее российская актриса Виктория Маслова рассказала, что первое время после переезда в Москву ей приходилось непросто. Она призналась, что пару раз из-за отсутствия жилья она ночевала на Казанском вокзале и мыла голову в раковине.

Нина Ташевская
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