В Кремле ответили на слова Зеленского о «плане дестабилизации» в Молдавии

Песков: в Кремле не знают, о каком «плане дестабилизации» в Молдавии говорил Зеленский

В Кремле не знают, о каком якобы перехваченном «плане дестабилизации» ситуации в Молдавии говорил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, за разъяснением смысла сказанного Зеленским лучше обращаться к самому украинскому лидеру. «Это нужно обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь», — заявил Песков.

Ранее во время выступления в Совете Европы президент Украины обвинил Россию в намерении «разрушить демократический порядок» в Молдавии. Он отметил, что соответствующий план был перехвачен украинской разведкой.