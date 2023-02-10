Земфиру и экс-депутата Гудкова внесли в реестр иноагентов

Певицу Земфиру, экс-депутата Гудкова и политолога Галлямова внесли в реестр иноагентов

Певицу Земфиру (полное имя — Земфира Рамазанова), бывшего депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галлямова внесли в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Помимо этого, в список включены активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, физик Сергей Шпилькин, ЛГБТ-активистка Алексанра Казанцева, а также глава фонда «Насилию.нет» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анна Ривина.

Ранее Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого и актера Артура Смольянинова.