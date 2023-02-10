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21:18, 10 февраля 2023Россия

Земфиру и экс-депутата Гудкова внесли в реестр иноагентов

Певицу Земфиру, экс-депутата Гудкова и политолога Галлямова внесли в реестр иноагентов
Земфира

Земфира. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Певицу Земфиру (полное имя — Земфира Рамазанова), бывшего депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галлямова внесли в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Помимо этого, в список включены активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, физик Сергей Шпилькин, ЛГБТ-активистка Алексанра Казанцева, а также глава фонда «Насилию.нет» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анна Ривина.

Ранее Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого и актера Артура Смольянинова.

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Юлия Мискевич
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