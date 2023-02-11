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13:20, 11 февраля 2023Россия

Кадыров в стихах ответил на критику спецоперации Слепакова

Глава Чечни назвал Слепакова «бесстыжей мразью» за песню о событиях на Украине

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram стихотворение, посвященную комику Семену Слепакову, который ранее записал песню с критикой спецоперации на Украине.

25 января Слепаков опубликовал песню об украинских событиях на YouTube. В ролике он поет сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT. После этого в Совфеде предложили запретить певцу выступать в России.

В опубликованных строчках Кадыров назвал шоумена «бесстыжей мразью», подчеркнув, что у покинувших страну артистов стало модным «хором Кормилицу бывшую хаять».

«Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты - где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — сказано в последних строчках стихотворения Кадырова.

После начала украинского конфликта комик записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом найти другой выход из ситуации. В марте 2022 года Слепаков покинул Россию.

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Варвара Кошечкина
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