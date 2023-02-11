Кадыров в стихах ответил на критику спецоперации Слепакова

Глава Чечни назвал Слепакова «бесстыжей мразью» за песню о событиях на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram стихотворение, посвященную комику Семену Слепакову, который ранее записал песню с критикой спецоперации на Украине.

25 января Слепаков опубликовал песню об украинских событиях на YouTube. В ролике он поет сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT. После этого в Совфеде предложили запретить певцу выступать в России.

В опубликованных строчках Кадыров назвал шоумена «бесстыжей мразью», подчеркнув, что у покинувших страну артистов стало модным «хором Кормилицу бывшую хаять».

«Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.

Я на Кавказе, ты - где-нибудь "дома",

Жги, хайпоед, на предательской ниве.

Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — сказано в последних строчках стихотворения Кадырова.

После начала украинского конфликта комик записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом найти другой выход из ситуации. В марте 2022 года Слепаков покинул Россию.