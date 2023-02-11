Кадыров в стихах ответил на критику спецоперации Слепакова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram стихотворение, посвященную комику Семену Слепакову, который ранее записал песню с критикой спецоперации на Украине.
25 января Слепаков опубликовал песню об украинских событиях на YouTube. В ролике он поет сатирическую колыбельную от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою, а другой уехал в Европу работать в сфере IT. После этого в Совфеде предложили запретить певцу выступать в России.
В опубликованных строчках Кадыров назвал шоумена «бесстыжей мразью», подчеркнув, что у покинувших страну артистов стало модным «хором Кормилицу бывшую хаять».
«Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты - где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» — сказано в последних строчках стихотворения Кадырова.
После начала украинского конфликта комик записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом найти другой выход из ситуации. В марте 2022 года Слепаков покинул Россию.