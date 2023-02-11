Экс-президент Бразилии возглавит банк БРИКС

G1: экс-президент Бразилии Дилма Русеф возглавит Новый банк развития БРИКС

Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития — его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Русеф. Об этом сообщает G1.

Как заявил советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Русеф возглавит банк, который занимается проектами по использованию ресурсов стран-членов.

Сейчас Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Новый банк развития создан странами БРИКС в 2014 году. Его основной целью названы вложения в инфраструктурные проекты, а также проекты, направленные на устойчивое развитие. Разрешенный капитал банка составляет сто миллиардов долларов.