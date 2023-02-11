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14:49, 11 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили радиолокатор наведения ЗРК С-300

Минобороны сообщило об уничтожении радиолокатора наведения ЗРК С-300 в районе Нового Буга

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам в субботу, 11 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков..

Отмечается, что цель удалось поразить в районе населенного пункта Новый Буг в Николаевской области.

Также представитель ведомства рассказал, что российские силы уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6 в районе села Шебелинка Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские военные за минувшие сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы наносили удары по подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Стельмаховка и Невское в Луганской народной республике (ЛНР), а также в Ямполовке Донецкой народной республике (ДНР).

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Варвара Кошечкина
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