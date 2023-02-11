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01:30, 11 февраля 2023Мир

Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 режима ЧС в США

Президент США Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 ЧС в стране
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 режима чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Число вызванных коронавирусом смертей снизилось примерно на 90 процентов. Мы спасли миллионы жизней и вновь открыли страну», — сказал американский лидер. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты далеко продвинулись в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом американский лидер призвал сохранять бдительность. «Нам по-прежнему необходимо отслеживать новые варианты [коронавируса], поддерживать новые вакцины и методы лечения», — подчеркнул он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки завершения пандемии коронавируса, заявив, что она закончится через один-два года. По его словам, для адаптации вирусу необходимо четыре-пять лет. «Три года активного процесса и два года адаптации», — пояснил специалист.

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Марина Совина
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