Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 режима ЧС в США

Президент США Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 ЧС в стране

Президент США Джо Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 режима чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Число вызванных коронавирусом смертей снизилось примерно на 90 процентов. Мы спасли миллионы жизней и вновь открыли страну», — сказал американский лидер. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты далеко продвинулись в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом американский лидер призвал сохранять бдительность. «Нам по-прежнему необходимо отслеживать новые варианты [коронавируса], поддерживать новые вакцины и методы лечения», — подчеркнул он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки завершения пандемии коронавируса, заявив, что она закончится через один-два года. По его словам, для адаптации вирусу необходимо четыре-пять лет. «Три года активного процесса и два года адаптации», — пояснил специалист.