Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 11 февраля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 11 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки Россия нанесла массированный удар по критическим объектам энергосистемы, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 120 военнослужащих, на южнодонецком — около 95, на купянском — до 40. Российские военные уничтожили две украинских радиолокационных станций (РЛС) в Харьковской и Николаевской областях, а также три склада боеприпасов в Елизаветовке, Доброволье и Новоукраинке.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 8326 единиц специальной военной автомобильной техники.