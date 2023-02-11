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15:43, 11 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 11 февраля

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 11 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки Россия нанесла массированный удар по критическим объектам энергосистемы, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 120 военнослужащих, на южнодонецком — около 95, на купянском — до 40. Российские военные уничтожили две украинских радиолокационных станций (РЛС) в Харьковской и Николаевской областях, а также три склада боеприпасов в Елизаветовке, Доброволье и Новоукраинке.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 384 самолета, 207 вертолетов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7826 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 8326 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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