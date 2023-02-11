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23:36, 11 февраля 2023Забота о себе

Раскрыты влияющие на развитие рака факторы

Онколог Минздрава Каприн заявил о влиянии бесконтрольного приема БАДов на развитие рака

Фото: Unsplash

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, какие факторы способствуют развитию рака. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Каприн раскрыл факторы, влияющие на развитие рака, и отнес к ним ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и употребление красного мяса. Специалист также заявил о влиянии бесконтрольного приема БАДов на появление болезни и подчеркнул, что эти данные следует еще изучить.

Врач добавил, что вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии гораздо легче. Поэтому он призвал обращаться за медицинской помощью без страха и использовать возможность бесплатно пройти диспансеризацию.

Ранее Каприн оценил вероятность развития рака из-за COVID-19. Он усомнился в подобной способности вируса словами «пожалуй, нет».

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Марина Совина
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