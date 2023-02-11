Раскрыты влияющие на развитие рака факторы

Онколог Минздрава Каприн заявил о влиянии бесконтрольного приема БАДов на развитие рака

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, какие факторы способствуют развитию рака. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Каприн раскрыл факторы, влияющие на развитие рака, и отнес к ним ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и употребление красного мяса. Специалист также заявил о влиянии бесконтрольного приема БАДов на появление болезни и подчеркнул, что эти данные следует еще изучить.

Врач добавил, что вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии гораздо легче. Поэтому он призвал обращаться за медицинской помощью без страха и использовать возможность бесплатно пройти диспансеризацию.

Ранее Каприн оценил вероятность развития рака из-за COVID-19. Он усомнился в подобной способности вируса словами «пожалуй, нет».