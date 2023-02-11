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01:53, 11 февраля 2023Мир

Британии предрекли падение через пять дней в случае войны

FT: в случае войны Британия «продержится» пять дней из-за истощенных военных запасов

Фото: Steve Taylor / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предрек армии Британии падение спустя 5 дней в случае начала войны. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам специалиста, Вооруженные силы королевства «продержатся около пяти дней» из-за истощенных военных запасов, которые возникли после затрат на технику для Украины.

Эллвуд обратил внимание, что в британской армии образовалась нехватка зенитных и противотанковых ракет, которые были ранее переданы Киеву.

По информации Financial Times, власти Британии обсуждают меры по экономии средств, в том числе консервацию авианосца HMS Prince of Wales и уменьшение количества полетов ВВС.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Лондон не будет передавать Украине истребители, хотя и не стал отрицать такой возможности в дальнейшем. По словам Уоллеса, поставка самолетов может занять несколько месяцев. Поэтому пока Британия сосредоточится на других способах обеспечения воздушного прикрытия Украины, в том числе при помощи ракет большой дальности и беспилотников.

Марина Совина
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