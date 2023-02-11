Посол оценил нефтегазовые проекты России и Венесуэлы

Посол Сергей Мелик-Багдасаров заявил о высоком потенциале газовых проектов РФ и Венесуэлы

Посол Москвы в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о состоянии действующих проектов России и Венесуэлы в области добычи газа и нефти. Его слова приводит РИА Новости.

Мелик-Багдасаров оценил нефтегазовые проекты России и Венесуэлы и заявил, что они обладают высоким потенциалом развития.

«В приоритете Каракаса, о чем неоднократно заявлялось на различных уровнях, обеспечить условия для увеличения производительности», — отметил дипломат.

В конце 2022 года вице-премьер России Александр Новак заявил о работе над использованием карт «Мир» в Венесуэле. По его словам, венесуэльский банк занимается технической интеграцией платежной системы. О возможном подключении Венесуэлы к системе «Мир» также ранее заявлял Мелик-Багдасаров.

