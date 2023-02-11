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22:13, 11 февраля 2023Мир

Посол оценил нефтегазовые проекты России и Венесуэлы

Посол Сергей Мелик-Багдасаров заявил о высоком потенциале газовых проектов РФ и Венесуэлы

Фото: Unsplash

Посол Москвы в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о состоянии действующих проектов России и Венесуэлы в области добычи газа и нефти. Его слова приводит РИА Новости.

Мелик-Багдасаров оценил нефтегазовые проекты России и Венесуэлы и заявил, что они обладают высоким потенциалом развития.
«В приоритете Каракаса, о чем неоднократно заявлялось на различных уровнях, обеспечить условия для увеличения производительности», — отметил дипломат.

В конце 2022 года вице-премьер России Александр Новак заявил о работе над использованием карт «Мир» в Венесуэле. По его словам, венесуэльский банк занимается технической интеграцией платежной системы. О возможном подключении Венесуэлы к системе «Мир» также ранее заявлял Мелик-Багдасаров.

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Марина Совина
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