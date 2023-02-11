Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 11 февраля 2023Бывший СССР

Десантник рассказал о круглосуточной работе экипажей российских БМД в ЛНР

Десантник с позывным «Шуя» рассказал о круглосуточной работе экипажей российских БМД в ЛНР

После того, как российские войска начали выдавливать украинские силы с их позиций в Луганской народной республике (ЛНР), экипажи российских БМД-4 круглые сутки помогают своей пехоте, не позволяя противнику активизироваться и отбить потерянные опорные пункты обратно. Об этом рассказал командир подразделения с позывным «Шуя», сообщает в субботу, 11 февраля, РИА Новости.

«Мы не даем им возможности "продышки", работаем днем, ночью», — отметил десантник.

Он уточнил, что работа экипажей боевых машин десанта производится из открытых и закрытых позиций. По словам командира, пока «одни заряжаются, другие отстреливаются, третьи чинятся».

«И днем, и ночью работать вообще в принципе просто, самая главная задача - быстро отработал, поменял позиции, чтобы тебя не вычислили, и с другой точки начинаешь работать», — отметил он.

Ранее один из бойцов ВДВ России, сражающийся в районе Кременной в ЛНР, рассказал, что ВСУ применяют здесь против российских военных кассетные бомбы нового типа и синильную кислоту.

Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Глава граничащего с Украиной российского региона заявил об атаке беспилотников
Фитнес-эксперт рассказал о тренировке на улице зимой для снижения веса
Грузовой «Прогресс МС-22» пристыковался к МКС
Десантник рассказал о круглосуточной работе экипажей российских БМД в ЛНР
В России спрос на золото вырос в пять раз в 2022 году
В США самолет протаранил пассажирский автобус и попал на видео
Генерал ФСБ объяснил получение ВСУ данных о будущих российских операциях
Неожиданный образ Самбурской вызвал споры в сети
Назван победитель фиджитал-турнира по Warface и лазертагу
В Госдуме назвали три способа борьбы с дефицитом импортных товаров в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.