Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал о развале фронта на юге Украины

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южном направлении разваливается благодаря правильно выбранной тактике российской армии. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, любой, кто наблюдает за происходящим, понимает, что характер военных действий в мире начинает значительно меняться, поскольку бронетехника постепенно утрачивает свою роль на поле боя.

«Что действительно будет доминировать на поле брани, и я об этом пишу уже 30 лет, так это разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам, ракетам, конвенциональному вооружению», — сказал он.

Российская армия использует передовую тактику, основанную на точных ударах и постепенном продавливании фронта, поэтому ей, в отличие от Киева, не нужно принимать безумных решений для выполнения боевых задач, резюмировал экс-советник Пентагона.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что весной 2023 года ожидается ужесточение боевых действий на Украине. Он выразил мнение, что российские войска сейчас набирают силы для того, чтобы возобновить наступательные операции