Американцы высмеяли планы Байдена посетить Польшу

Американские читатели Daily Mail предсказали реакцию Байдена на посещение Польши

Американские читатели Daily Mail в Twitter высмеяли планы президента США Джо Байдена посетить Польшу и предсказали его реакцию после визита в страну.

«Он вообще знает, где находится Польша?» — задался вопросом пользователь с никнеймом @ascot_john. «Почему бы не поехать на Украину? Вот бы действительно отправить заявление о поддержке!» — добавил @73Deepu.

Некоторые комментаторы напомнили о значительном финансировании Киева и просьбах украинского лидера Владимира Зеленского о поставках вооружений. «Сколько наличных Байден привезет Зеленскому?» — поинтересовался @nhkaren3.

Схожего мнения придерживаются читатели The Washington Post под публикацией газеты в Twitter. Некоторых возмутило, что американский лидер занимается решением проблем другой страны, но оставляет без внимания происходящее в США. «Ездит в Польшу, но не на нашу границу», — написал @sksanford_karen.

«Возможно, чтобы проверить один из его счетов по отмыванию денег?» — сыронизировал @Robomano о цели поездки Байдена.

«Он может забыть, откуда он пришел, и остаться там», — добавил @abusindah, его поддержали другие пользователи.

«Надеюсь, он едет туда, чтобы договориться об окончании конфликта. Если бы речь шла о чем-то, кроме мира, это было бы катастрофой для всего мира», — заключил @df6shooter.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля совершит визит в Польшу. В ходе поездки американский лидер обсудит с руководством Польши двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания.

