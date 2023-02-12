В Британии рассказали о тайном обсуждении планов сближения Лондона с Евросоюзом

Observer: в Великобритании прошло тайное обсуждение планов сближения с ЕС после Brexit

Члены правящей Консервативной партии Великобритании тайно обсуждают с оппозиционной Лейбористской партией, а также представителями бизнеса и НАТО возможности и планы для сближения Лондона с Евросоюзом (ЕС) после Brexit. Об этом пишет британская газета The Observer.

По данным издания, на текущей неделе двухдневные дискуссии по этой теме прошли секретно в поместье Дитчли-парк в Оксфордшире. Журналисты добавили, что правительство на мероприятии представлял министр жилищного строительства, регионального развития межправительственных отношений Майкл Гоув.

Известно, что в обсуждениях принимали участие представители обеих крупных партий. Издание рассказало, что темой совещания было «Что мы и наши европейские соседи можем сделать, чтобы Brexit дал больший эффект?».

Великобритания официально покинула ЕС 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве действовало большинство законов ЕС. Переходный период завершился 1 января 2021 года.