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14:21, 12 февраля 2023Мир

Президент Польши назвал число размещенных в стране американских военных

Президент Польши Дуда: в стране находятся десять тысяч американских военнослужащих

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Численность военнослужащих из США в Польше составляет около десяти тысяч человек, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью изданию газете Le Figaro, опубликованном на сайте администрации главы государства.

По словам Дуды, количество американских военнослужащих в Польше увеличилось с усилением присутствия НАТО на восточном фланге. При этом президент отметил, что польская армия расширяет свои оборонительные возможности и закупает оружие.

В 2023 году в стране выделят на оборону более четырех процентов ВВП, что вдвое превышает стандарт НАТО.

Ранее президент Польши заявил, что российские военные победят на Украине, если западные страны срочно не поставят Киеву вооружения.

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Илона Палей
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