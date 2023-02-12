Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 12 февраля 2023Силовые структуры

Молодая россиянка совратила подростка в хостеле

В Петербурге 20-летняя девушка совратила подростка в хостеле и попала под следствие

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка совратила подростка и попала под следствие. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, молодая россиянка познакомилась с юношей в социальных сетях. Сегодня утром фигурантка заселилась с потерпевшим в хостел. Известно, что она приехала из Коми. В номере она приставала к мальчику и занялась с ним сексом.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 135 («Развратные действия, совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет») УК РФ. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 19-летняя девушка напоила и совратила 15-летнего и 16-летнего школьников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Появление неопознанных объектов над Канадой и США объяснили
Молодая россиянка совратила подростка в хостеле
Названы московские адреса Фаины Раневской
Британский политик рассказал о попытке его вербовки российским шпионом в пабе
В Харьковской области сообщили о попадании снаряда в здание Нацполиции
Названо одно из самых экзотичных мест для свадеб в Москве
На Украине появилась Черниговская военная администрация
Раскрыты новые подробности о состоянии Романа Костомарова
В Госдуме заявили о подталкивающем мир к апокалипсису Западе
Нурмагомедов оценил победу Махачева над лучшим бойцом UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.