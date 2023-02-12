В Иерусалиме 35-летняя женщина прошлась в нижнем белье у Стены Плача

В Иерусалиме полиция задержала 35-летнюю женщину, гулявшую у Стены Плача в нижнем белье

В Иерусалиме 35-летняя женщина прошлась в нижнем белье у Стены Плача. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, полуобнаженную местную жительницу после прогулки задержали полицейские. Сейчас ее допрашивают. Фигурантка подозревается в умышленном оскорблении святого места.

Стена Плача — это величайшая святыня иудаизма вне самой Храмовой горы, по правилам рядом с этим местом нужно покрывать ноги, плечи, а мужчина еще и голову.

Ранее американский турист разбил статую Иисуса в церкви в Старом городе Иерусалима — инцидент обострил религиозную напряженность в израильском обществе.