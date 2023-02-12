В США предрекли миру еще большую разобщенность

Foreign Affairs: страны за пределами Северной Америки и Европы не стали бороться с Россией

Многие страны за пределами Северной Америки и Европы после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, вопреки ожиданиям, не заняли сторону Запада в борьбе с Россией, пишет американский журнал Foreign Affairs.

Мир ждет еще большая разобщенность, предрек автор. По его мнению, большинство государств пытаются приспособиться к формирующемуся миропорядку, исходя из собственных интересов. «В начале конфликта многие страны глобального Юга не солидаризировались ни с Западом, ни с Россией», — указало издание. Журналист отметил, что несколько десятков государств, в том числе Индия, Индонезия и ЮАР, воздержались от осуждающих РФ резолюций на Генассамблее ООН и в Совете по правам человека. Многие страны не стали присоединяться к санкциям против Москвы.

«Сегодня мир не биполярен. Несмотря на все разговоры о противостоянии автократий и демократий, экономическая взаимозависимость КНР и США и реалии глобализированной экономики указывают на то, что в мире нет четкого разделения на две уравновешивающие друг друга составляющие. Вместо этого в соперничестве великих держав участвует не два, а сразу несколько игроков», — указал автор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве.

