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10:05, 12 февраля 2023Мир

В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Фезер призвала к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Глава министерства внутренних дел (МВД) Германии Нэнси Фезер призвала к более справедливому распределению украинских беженцев в странах Евросоюза. Об этом она завила в интервью Bild am Sonntag, пишет РБК.

Министр считает, что в случае возможного увеличения потока эмигрантов нагрузка на восточноевропейские страны должна быть снижена. «Польша уже приняла более 1,5 миллиона украинских беженцев», — отметила Фезер.

По ее словам, «так продолжаться не может». При этом об установлении верхней границы приема беженцев, особенно женщин и детей, речи быть не может, считает она.

Согласно январскому отчету Национального банка Украины, в странах Европы сейчас находятся 8 миллионов украинских беженцев. Аналитики полагают, что концу первого квартала 2023 года это число может вырасти еще на миллион, а потом начнет постепенно снижаться. В конце декабря 2022 года власти Берлина высказали мнение, что большинство прибывших в Германию украинских беженцев не вернутся домой после завершения конфликта на родине.

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Евгения Куликова
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